عاجل.. حلف الناتو يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد للتحالف في العراق

حلف الناتو يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد للتحالف في العراق
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سلوفاكيا تسحب جنودها من بعثة تدريب حلف الناتو في العراق
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عاجل.. خامنئي يصف الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق بالناجح
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قائد في الناتو : داعش قد يستغل عدم الاستقرار في العراق للعودة بقوة مجددا
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وزير الدفاع الأمريكي يحذر من استهداف قواعد القوات الأميركية ويطالب عبد المهدي بوقف الهجمات
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تفاصيل بيان وزير الخارجية الامريكي عن الأحداث الأخيرة في العراق
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تطهير طرابلس.. معركة وطنية بين مَن يؤمن بجيش وطني قوي ومَن يؤمن بالميليشيات والفوضى