الصين تسحب 20 موظفا من حقل غرب القرنة-1 النفطي وسط توترات بالشرق الأوسط





اعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) سحب حوالي 20 موظفا من حقل غرب القرنة-1 النفطي العراقي مع تصاعد التوترات في المنطقة، حسبما أفاد مصدر مطلع من الشركة في بكين يوم الأربعاء.



وقال المصدر ”سحبت سي.ان.بي.سي موظفيها من غرب القرنة في الخامس من يناير كانون الثاني، بعد قرار من إكسون باعتبارها المشغل، وذلك عقب قتل الولايات المتحدة سليماني مباشرة.“



وأطلقت إيران صواريخ على قاعدتين امريكتين في العراق في الساعات الأولى من اليوم ردا على اغتيال قاسم سليماني، .



وللشركة الصينية نحو 100 موظف في الحلفاية، وهو حقل نفط رئيسي ثالث في العراق تتولى سي.ان.بي.سي تشغيله.



ف.ا