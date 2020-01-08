رئاسات كردستان: العراق يتعرض إلى تهديد مباشر

عقدت رئاسات إقليم كردستان الثلاث، الأربعاء، اجتماعها الدوري، والذي ناقشت خلاله الرد الإيراني على استشهاد الفريق قاسم سليماني، مؤكدة أن العراق والمنطقة يتعرضان الى تهديد مباشر.

وأكدت رئاسات الإقليم الثلاث، في بيان أصدرته إنه “بعد الانتهاء من الاجتماع على أن إقليم كردستان لن يكون ميداناً للصراعات”، داعية إلى “الإسراع في السيطرة على الأوضاع الطارئة من خلال الحوار”.

وأعربت الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان عن “قلقها الشديد، إزاء ما يحدث في المنطقة، في وقت ازدادت فيه خطورة الإرهاب، وهناك تهديد مباشر على إقليم كردستان والعراق والمنطقة”.

وبشأن الأحداث الأخيرة أكدت رئاسات إقليم كردستان الثلاث، “أن الحل العسكري لن يصلح الأوضاع بأي شكل، وإقليم كردستان مع تهدئة الأوضاع من خلال الحوار والحل الدبلوماسي لإرساء الأمن والسلام”.