بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 08 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 03:13 م

الهند والفلبين وماليزيا يحذرون من السفر إلى العراق بعد الهجوم الإيراني

قصف

أصدرت مجموعة من الدول والشركات، اليوم الأربعاء، تحذيراً بشأن السفر وطلبت من مواطنيها تجنب السفر "غير الضروري" للعراق بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: "بالنظر إلى الوضع السائد في العراق، يُنصح الرعايا الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق حتى إشعار آخر".

وأضافت، "يُنصح الرعايا الهنود في العراق باليقظة وتجنب التنقل داخل العراق"، مبيناً أن "السفارة الهندية في بغداد والقنصلية في أربيل لا تزالان تعملان".

بدورها قالت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الأربعاء، إن "مانيلا أمرت بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق وذلك بعد أن هاجمت إيران قوات أمريكية رداً على ضربة أمريكية أودت بحياة جنرال إيراني كبير يوم الجمعة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية إدواردو مينيز، "تقرر رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي".

وقالت الخطوط الجوية الماليزية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها "ستتفادى المجال الجوي الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في المنطقة".

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