بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 08 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
حكاية طفل فر من إيران صغيرا.. وعاد رجلا يقود حاملة طائرات أميركية تتجه إلى الخليج العربي المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة التحرير.. ونشطاء يسخرون: لماذا صواريخ إيران لا تسقط إلا في العراق؟ بعد استغلال مقتل سليماني و المهندس .. القوى الشيعية هل تركب موجة الصواريخ الايرانية ؟! اسبانيا تسحب "معظم " جنودها من العاصمة بغداد تحرك برلماني للضغط على الحكومة بشأن الموازنة ائتلاف العبادي : ندين الانتهاك الايراني مثلما ادنا الانتهاك الامريكي الحزب الاسلامي : العراق ليس طرفا باي صراع وعلى الرئاسات حفظ سيادته كيف يكون "انتهاك السيادة" بنظر تحالف البناء ؟ نشطاء يسخرون من الضربات الإيرانية.. ويتساءلون: أين المسؤولين العراقيين الذين يتكلمون عن سيادة العراق؟ عاجل.. حلف الناتو يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد للتحالف في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 03:03 م

النزاهة: صدور أمر استقدام بحق نائبين وأعضاء مجلس محافظة ديالى كافة

هيئة-النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضوين في مجلس النُّوَّاب، أحدهما من الدورة الحاليَّة والآخر من الدورة السابقة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر شمل ايضاً أعضاء مجلس محافظة ديالى كافة.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى " إصدار محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ عضوين في مجلس النُّوَّاب أحدهما للدورة الحاليَّة والآخر للدورة السابقة، فيما شمل الأمر أيضاً رئيس مجلس محافظة ديالى ونائبيه وأعضاءه كافة البالغ عددهم (27) عضواً.

وأوضحت الدائرة أنَّ أمر الاستقدام الصادر بحقِّ المُتَّهمين جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء والتي تتعلَّقُ بالمُخالفات المُرتكبة جرَّاء فتح منفذ الصفرة، وما صاحبه من خروقاتٍ للدستور ولقانون الإيرادات المحليَّة والقوانين الاتِّحاديَّة.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
إسبانيا

اسبانيا تسحب "معظم " جنودها من العاصمة بغداد 08 كانون الثاني 2020 04:13 م

الصين

الصين تسحب 20 موظفا من حقل غرب القرنة-1 النفطي وسط توترات بالشرق الأوسط 08 كانون الثاني 2020 03:25 م

بابل

مقتل وإصابة اثنين من منتسبي مكافحة اجرام بابل أثناء مطاردة لأحد المطلوبين في المسيب 08 كانون الثاني 2020 03:19 م

مضافة لداعش الإرهابي

العثور على 3 مضافات لداعش في سامراء 08 كانون الثاني 2020 03:15 م

مضيق هرمز

وزير طاقة الإمارات :لا مخاطر فورية على تدفقات النفط عبر هرمز 08 كانون الثاني 2020 03:07 م

روسيا - أرشيفية

روسيا تلمح الى بيع العراق منظومة صواريخ " اس ـ 400 " 08 كانون الثاني 2020 11:31 ص

أسامة النجيفي

النجيفي: الاتفاقية الأمنية مع أميركا تخضع لمنظور المصلحة الوطنية وليس الانفعالات والمصالح الجهوية 08 كانون الثاني 2020 11:27 ص

كندا تعلق مساعدتها العسكرية مؤقتا للعراق

كندا تعلن نقل بعض قواتها في العراق إلى الكويت لأسباب أمنية 08 كانون الثاني 2020 11:08 ص

التعليقات