نائب: جلسة السبت ستشهد إدراج قانون الإدارة المالية البديل عن الموازنة

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس عويد ، الأربعاء، ان جلسة يوم السبت المقبل ستشهد ادراج قانوني الخدمة المدنية الاتحادي والادارة المالية، مبينا أن قانون الإدارة المالية لاستمرار المحافظات بصرف الاموال لحين إتمام الموازنة الاتحادية.

وقال عويد في تصريح له إن “جلسة يوم السبت من المؤمل ان تشهد ادراج سلسلة من القوانين الخدمة المدنية الاتحادي وتعديل قانون الإدارة المالية”.

وأضاف أن “هناك مشاريع قوانين خدمية وأخرى سياسية سيتم طرحها على جدول أعمال الجلسات القادمة لانجازها قبل الذهاب لعطلة تشريعية”، مشيرا إلى أن “هناك حراكا نيابيا لتقديم مشروع قانون إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من الأراضي العراقية”.

ولفت عويد إلى أن “أبرز القانون التي سيتم مناقشتها هو تعديل قانون الإدارة المالية لاستمرار المحافظات بصرف الاموال لحين إقرار موازنة ٢٠٢٠”.

ع د