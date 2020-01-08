السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها بعد هجوم إيران على القواعد العسكرية في العراق



حذرت السفارة الأمريكية في المملكة الأردنية، اليوم الاربعاء، رعاياها من التواجد في الاماكن العامة وذلك عقب الضربات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.



ونصحت السفارة مواطنيها في الأردن بتخفيض تحركاتهم خارج بيوتهم، وابعاد ابنائهم عن المدارس، مؤكدة ابقاء ابواب السفارة مفتوحة لاستقبال الرعايا.



واكدت على اتخاذ الاجراءات الاحترازية بعدم كشف هويتهم للعامة، والانتباه من الغرباء، والحذر من أي تحرك ارهابي في اماكن التواجد.



وأوصت السفارة مواطنيها بالحفاظ على الامن الشخصي وابقاء جواز السفر قيد الاستعداد.



وشنت إيران فجر اليوم الأربعاء هجوما صاروخيا استهدف قاعدتين عسكريتين بالعراق وذلك ردا على عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي.



ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قيادي بالحرس الثوري قوله اليوم الأربعاء إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق هي الخطوة الأولى وإن طهران لن ترحم القوات الأمريكية.



في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدتي عين الأسد وأربيل.