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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 01:11 م

«ديلي ميل» تتحدث عن فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

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سلطت صحيفة «ديلي ميل»  الضوء على فوز النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 219، وذلك في الحقل الذي عقد بمدينة الغردقة المصرية، أمس، حيث حضر الحفل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وعدد كبير من النجوم والمشاهير.
وكتبت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عنوانًا قالت فيه: «حصل ساديو ماني على لقب أفضل لاعب إفريقي في العام لكن زميله في فريق ليفربول محمد صلاح يغيب عن الحفل لأنه يحرم من الفوز باللقب الثالث على التوالي».
يذكر  أن ساديو ماني حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، بعد تتويجه مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 وقيادة السنغال لنهائي أمم أفريقيا في مصر قبل خسارة اللقب أمام الجزائر، فيما جاء الدولي المصري محمد صلاح وصيفًا والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ثالثًا.

ع د

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