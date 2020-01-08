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الأربعاء, 08 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 01:07 م

النفط يرتفع 1%بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية في العراق

النفط

صعدت أسعار النفط، اليوم، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني، على قاعدة أمريكية في العراق، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، لكنها منخفضة عن مستويات مرتفعة بلغتها في بداية محمومة لجلسة التداول، حيث أثارت الهجمات الإيرانية موجة أحاديث عن تصاعد الصراع واضطراب تدفقات الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 68.94 دولار للبرميل، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 71.75 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر 2019.
وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.8 % إلى 63.17 دولار للبرميل، وبلغت العقود في وقت سابق 65.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل من العام الماضي.
لكن يبدو أن تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجية إيران تشير إلى فترة هدوء في الوقت الحالي.

ع د

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