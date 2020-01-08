عاجل.. ترامب اجتمع مع وزير الدفاع الأميركي ورئيس الأركان بعد الهجوم الإيراني

ترامب اجتمع مع وزير الدفاع الأميركي ورئيس الأركان بعد الهجوم الإيراني
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عاجل.. بيان مرتقب للرئيس ترامب بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد
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إيران ستدفع الثمن باهظا.. واشنطن ترسل 750 جنديا للشرق الأوسط لحماية منشآتها
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وزير الدفاع الأميركي: إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران في العراق
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البنتاغون يكشف مهام القوات التي تم إرسالها إلى السعودية والإمارات
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عاجل| الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو لم يكن من اليمن
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وزير الدفاع يبحث مع مسؤول بريطاني تطوير التعاون في مجال التدريب العسكري