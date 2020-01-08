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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 12:25 م

أمانة بغداد تعلن عن قطع طريق محمد القاسم

قطع الطريق

أعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن قطع جزء من طريق محمد القاسم السريع امام حركة المركبات بالتنسيق مع مديرية المرور، ابتداءً من الجمعة المقبل لاجراء اعمال الصيانة.

وقال المهندس المقيم لمشروع الصيانة نجاح غالي حنتوش في تصريح  له ، إن “شركتين محليتين ستقومان بالتعاون مع دائرة المشاريع التابعة لامانة بغداد، ابتداءً من الجمعة المقبلة بتأهيل وصيانة جزء من طريق محمد القاسم للمرور السريع”، مبينا ان “عمليات التأهيل تستمر لمدة 40 يوما”.

وأوضح حنتوش، ان “الامانة نسقت مع مديرية المرور العامة لقطع الجزء المراد صيانته امام حركة المركبات، والذي يبدأ من تقاطع النهضة الى تقاطع القطن الطبي، وكذلك مجسرا وزارة المالية صعودا ونزولا ومجسر النهضة صعودا ونزولا، لافتا الى انه سيتم عمل تحويلة على الممر الثاني للطريق تتألف من خطين للذهاب ومثلهما للاياب”.

ولفت إلى أن “أعمال صيانة الطريق تأتي ضمن المرحلة الرابعة، حيث ستشمل وضع مصدات بلاستيكية وملحقاتها وجميع العلامات الارشادية”. 

ع د

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