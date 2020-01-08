"الشرطة" يستعد في عمّان للقاء "الشباب" السعودي



وصل، يوم امس الثلاثاء، وفد نادي الشرطة بكرة القدم الى العاصمة الاردنية عمان، لدخول معسكر تدريبي يمتد اسبوعين ، استعدادا للقاء الشباب السعودي ، في مباراة الاياب ، ضمن دوري ابطال العرب.



وقال عضو ادارة نادي الشرطة، عدي الربيعي :" ان الفريق سيخوض خلال معسكر عمان مباراتين او ثلاث مباريات ودية امام اندية اردنية حسب الظروف ، تحضيرا لمواجهة الشباب السعودي ".



واضاف: " ان ادارة النادي سعت ، حسب الخطة الموضوعة من قبل المدير الفني، لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين محترفين، ولكن الوضع الامني حال دون ذلك "، مشيرا الى :" ان الادارة ماضية في التفاوض مع عدد من اللاعبين المحليين لتعزيز صفوف الفريق ، حسب احتياجات الجهاز الفني ".



ف.ا