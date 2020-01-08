جعفر: التصعيد الحالي يقود إلى تقسيم العراق للتقسيم ثلاثة أجزاء

حذر النائب السابق جاسم محمد جعفر، الأربعاء، من تقسيم العراق الى 3 أجزاء جراء السيطرة الأميركية على المناطق السنية والكردية، مشددا على أهمية اجراء محادثات والابتعاد عن التصعيد فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال محمد في تصريح له إن “تنفيذ القرارات بإخراج القوات الاجنبية واللجوء الى روسيا لتسليح المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية ليست بالقرارات السهلة خاصة ان أجواء العراق مسيطر عليها اميركيا وان لم يكن ذلك فان النظام الجوي والسيطرة على الأجواء تعمل بنظام أميركي”.

وأضاف: “يتوجب على العراق وأميركا التباحث اكثر لايجاد حلول والابتعاد عن التصعيد”، محذرا من “تقسيم العراق الى ثلاث دول بسبب السيطرة الأميركية على مناطق السنة والاكراد”.

وأوضح جعفر، ان “السفارة الأميركية في بغداد خالية من الافراد وان كان احد بداخلها فأن عدد الموجودين قد لايتجاوز الـ 100 فرد حيث انسحب جميع من فيها الى كردستان”.

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