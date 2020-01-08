الزراعة النيابية : فائض بالمحاصيل .. والاعتماد على المستورد سينتهي قريبا



اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عن وجود فائض في المحاصيل الزراعية ، وهناك توجه للتصدير الى الخارج .



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري :" ان الخطط ، الزراعية والاروائية الناجحة خلال الفترة الماضية اسفرت عن انتاج كبير بمحاصيل زراعية كثيرة ".



ولم يذكر الشمري المحاصيل التي سيتم تصديرها ، لكنه اوضح :" ان زيادة كمية المياه وخطط الاستصلاح الناجحة ، ادت الى زيادة في كميات الاراضي المستزرعة بمحاصيل زراعية مختلفة ، ما ادى الى انتاج وفير ينافس المستورد وسينهي الاعتماد عليه خلال الفترة القليلة المقبلة".



واكد :" ان انهاء الاستيراد للكثير من محاصيل الخضروات والفواكه سيوفر موردا مهما للفلاح وسيسهم بعملية التصدير ، التي ستضفي موردا جديدا ومهما للموازنة العامة للدولة ".



ف.ا