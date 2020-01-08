تسجيل رابع وفاة بالانفلونزا الموسمية في اقليم كردستان



اعلنت دائرة الصحة في اربيل عن وفاة أحد المواطنين بعد اصابته بالانفلونزا الموسمية "H1N1" ، ليصل عدد ضحايا المرض في اقليم كردستان الى اربعة اشخاص، خلال المدة الاخيرة.



وقال مدير دائرة الصحة الدكتور دلوفان محمد فاتح :" ان مواطناً في الثانية والستين من العمر كان يعاني من مرض في القصبة الهوائية ، وكان قد تم عزله ووضعه في قسم العناية المركزة، واجريت جميع المحاولات الطبية لانقاذ حياته، لكن المرض كان قد احكم قبضته عليه بشدة، الى ان فارق الحياة ".



وكان وزير الصحة في اقليم كردستان، سامان برزنجي، قد كشف عن وفاة ثلاثة مواطنين آخرين في الاقليم جراء اصابتهم بفايروس H1N1، اثنان منهم من مدينة الموصل والثالث سوري الجنسية .



ف.ا