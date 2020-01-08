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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 11:50 ص

بعد رفضهم تشييع سليماني.. ميليشيات حزب الله العراقي تطلق النار على المتظاهرين بساحة الناصرية

الناصرية

اشتعلت الساحة العراقية من جديد بعد أيام قليلة من مقتل قاسم سليمان، حيث شهدت العراق خلال الساعات الماضية قيام ميليشيات حزب الله العراقي بإطلاق النار على المتظاهرين، وسط أنباء حول إصابة 6 متظاهرين حتى الآن.

وأشار مصدر أمني إلى أن "متظاهري ساحة اعتصام الناصرية تعرضوا إلى اطلاق نار من جهة جسر الحضارات، ما أدى إلى إصابة 6 منهم بجروح متفرقة، كما أحرقت 5 خيام".

فقد أطلق أنصار ميليشيات حزب الله العراقي أطلقوا النار على المتظاهرين واعتدوا عليهم، وقاموا بإحراق خيامهم في ساحة الحبوبي بالناصرية.

وأكد مصدر أمني، أن قوات الشرطة توجهت إلى المكان، للسيطرة على الأوضاع، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع، يأتي هذا فى إطار الضغوط التي تمارسها بعض ميليشيات الحشد الشعبي على المؤسسات الرسمية في العراق، والمعتصمين من أجل الدفع إلى خروج القوات الأميركية من البلاد، بعد الضربة الأمريكية، التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد العراقي، أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى ضباط إيرانيين وقادة من الحشد، هددت كتائب حزب الله رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن 6 أشخاص أصيبوا في هجوم نفذه مسلحون وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق. وأشارت إلى أن مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأطلقت النار على محتجين وأحرقت خيامهم، وأن 6 أشخاص حتى الآن أصيبوا في هجوم ساحة الحبوبي.

وأوضحت أن هناك توتر شديد بين متظاهري الناصرية وميليشيات الحشد الشعبي، بعد رفض المحتجين إقامة تشييع رمزي لنائب قائد الميليشيات أبو مهدي المهندس والقيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، اللذين قتلا الجمعة الماضية قرب مطار بغداد في عملية أميركية مباغتة، موضحة أن المواجهات بين الطرفين أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بعضهم في حال خطرة.

وأضافت، أن متظاهرين غاضبين أحرقوا مقر الحشد الشعبي في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، التي كان إحدى المناطق الساخنة في الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العراق خلال الأشهر الماضية.

فيما وقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق، فيما استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

فيما توارت أحداث الاحتجاجات العارمة التي تضرب العراق بشكل مؤقت، بعد العملية الأميركية التي أسفرت عن مقتل سليماني والمهندس ومرافقين لهما، فجر الجمعة، أثناء خروجهم من مطار بغداد، وأجبرت المظاهرات التي طالبت بمكافحة الفساد وتحسين مستوى المعيشة ووضع حد للنفوذ الإيراني، رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، فيما فشلت حتى الآن كل مساعي تشكيل حكومة جديدة.

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