روسيا تلمح الى بيع العراق منظومة صواريخ " اس ـ 400 "



اعلن ايغور كوروتشنكو، عضو المجلس العام بوزارة الدفاع الروسية، انه يمكن للعراق تحسين نظام دفاعه الجوي بمساعدة نظام الصواريخ الروسية "اس-400".



واكد كوروتشنكو في تصريح صحفي :" ان مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني في غارة جوية امريكية في العراق ، يدل على ان بغداد بحاجة الى تحسين نظام دفاعها الجوي ".



واضاف :" ان العراق شريك لروسيا في مجال التعاون العسكري التقني، ويمكن لروسيا ارسال الوسائل اللازمة لضمان سيادة البلاد وحماية موثوقة للمجال الجوي، بما في ذلك توريد صواريخ إس-400 وغيرها من اجزاء نظام الدفاع الجوي، مثل "بوك- ام3" و"تور- ام2" وغيرهما".



ف.ا