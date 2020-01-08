النجيفي: الاتفاقية الأمنية مع أميركا تخضع لمنظور المصلحة الوطنية وليس الانفعالات والمصالح الجهوية

قال رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي ان“ الاتفاقية الأمنية مع أميركا تخضع لمنظور المصلحة الوطنية وليس الانفعالات والمصالح الجهوية ”.

واضاف في تغريدة تعليقا على قرار البرلمان بمطالبة الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلادد :" ، ان ” الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة وعلاقاتنا الخارجية تخضع لتقييم الحاجة اليها وفق منظور المصلحة الوطنية وليس الانفعالات والمصالح الجهوية “.



وقال ، أن ” المصلحة العامة عنوان سيادة البلاد وهي لا تتجزأ ولا تخضع لمقياس أحد او مزاج جهة ما ولا تقبل السيادة غير المصلحة الوطنية قياسا لها ومعيارا للعمل الوطني الخالص “.



وأضاف ” من هذا المنطلق تخضع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة وعلاقاتنا الخارجية لتقييم الحاجة اليها وفق منظور المصلحة الوطنية وليس الانفعالات والمصالح الجهوية “.



وإختتم النجيفي تغريدته بالقول ” لنضع جميعا مصلحة شعبنا وبلادنا أولوية لحفظ وطننا وسيادتنا.





ف.ا