فرنسا توصي مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

نصحت الخارجية الفرنسية مواطنيها بعد السفر إلى بسبب الوضع الأمني المتأزم بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إثر غارة أمريكية استهدفته في بغداد الجمعة الماضي.

وذكرت الخارجية الفرنسية: "بسبب الوضع الأمني المتأزم في المنطقة فرنسا تشدد على رعاياها عدم زيارة إيران"، مضيفة: "نطالب من المواطنين المتواجدين في إيران حاليا والذين لا يستطيعون ترك البلاد توخي أعلى درجات الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة لأمنهم".

كما دعت المواطنين الفرنسيين في إيران إلى تجنب أماكن التجمعات والحد من التنقلات وإعلام السفارة الفرنسية في إيران بأوضاعهم.