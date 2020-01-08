الحلبوسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اتصالا هاتفيا من نظيره التركي مصطفى شنطوب، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة.
وقال بيان لمكتب الحلبوسي انه جرى خلال الاتصال التأكيد على تعزيز التعاون بين العراق وتركيا في مختلف الصعد وفقا للمصالح المتبادلة، واحترام السيادة، وأهمية التعاون المشترك بين دول المنطقة لمواجهة تحديات الارهاب من أجل تحقيق الاستقرار.
واشار البيان الى ان الجانبين بحثا ايضا تفعيل الجهد البرلماني بين البلدين في جميع القضايا والمحافل ذات الاهتمام المشترك.
ف.ا