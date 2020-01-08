الحلبوسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي



تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اتصالا هاتفيا من نظيره التركي ‏مصطفى شنطوب، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الاوضاع في ‏العراق والمنطقة.‏



وقال بيان لمكتب الحلبوسي انه جرى خلال الاتصال التأكيد على تعزيز التعاون ‏بين العراق وتركيا في مختلف الصعد وفقا للمصالح المتبادلة، واحترام السيادة، وأهمية ‏التعاون المشترك بين دول المنطقة لمواجهة تحديات الارهاب من أجل تحقيق ‏الاستقرار.‏



واشار البيان الى ان الجانبين بحثا ايضا تفعيل الجهد البرلماني بين البلدين في جميع القضايا والمحافل ذات ‏الاهتمام المشترك.



ف.ا