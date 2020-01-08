مسعود بارزاني يدعو الى عدم تعريض العراق لحرب بالوكالة ومصير مجهول



دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الى عدم "تعريض العراق لحرب بالوكالة ومصير مجهول".



وقال بارزاني في رسالة وجهها إلى الرأي العام في العراق وكردستان: "خلال الأيام الماضية، استجدت ظروف خطيرة للغاية في المنطقة والعراق حيث بات يُشعر بخطر كبير من كل جهة، وفي هذه الحالة لا بد من الإنصات لصوت العقل والمنطق من أجل إيجاد الحلول وعدم الانجرار وراء العاطفة والمزايدات غير المجدية".



وأضاف بارزاني:" ان الأوضاع الآن على حافة الانفجار حيث تتعقد المشكلات وتخرج عن السيطرة، لذا يجب على الجميع ممن يشعرون بالمسؤولية، إيجاد مخرج معقول يصب في مصلحة جميع الأطراف من خلال إعمال العقل والحكمة".



وتابع انه :"في حال وجود عملية تسوية على هذا النحو فإننا لن ندخر جهداً في المساعدة للتوصل إلى حلول، لكن مع ذلك لن نكون مع تعريض البلاد لحرب بالوكالة ومصير مجهول".



ف.ا