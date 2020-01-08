هزتان أرضيتان قرب مفاعل بوشهر النووي في إيران

ضربت هزتان أرضيتان جنوب غرب إيران، بالقرب من مفاعل بوشهر النووي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن الهزتين ضربتا محافظة بوشهر حيث يقع المفاعل النووي.

وبلغت قوة الهزة الأولى 4.9 درجة على مقياس ريختر، وقد وقعت على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة على مقياس ريختر، وقد وقعت على بعد 17 كيلومتراً من مدينة بورازجان.

يذكر أن مفاعل بوشهر النووي يقع على الساحل الإيراني إلى الجنوب الغربي من بورازجان، وهو ليست بعيداً عن مركز الهزتين.

وكان زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين.