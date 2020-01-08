خبير اقتصادي : العقوبات التي هددت بها امريكا ستكبد العراق خسائر كبيرة

اكد الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، ، ان العقوبات التي هددت بها امريكا ستكبد العراق خسائر كبيرة، مشيرا الى ان الاثار الاقتصادية ستكون متناسبة مع نوع العقوبات.



وقال محمد علي، في تصريح صحفي ان «العراق سيتكبد خسائر كبيرة في حال فرض العقوبات الامريكية على العراق، بسبب هشاشة الاقتصاد المحلي بسبب ريعيته المطلقة مع انعدام وسائل الانتاج». لافتا الى ان «عراق اليوم المستهلك المطلق سيتأثر بأقل حزمة عقوبات، وستنعكس على واقعه بشكل كبير».



واضاف ان «الاثار الاقتصادية ستكون متناسبة مع نوع العقوبات، حيث ان الاموال العراقية من احتياطي نقدي تعد مباحة في حال المطالبة بتعويضات عن كلف القواعد العسكرية، وان صندوق تنمية العراق الذي تصب فيه عائدات النفط واحتياطي العراق من النقد الاجنبي بحماية واشنطن، اي ان العراق مرتبط جنينيا بالاقتصاد الامريكي».

ف.ا