بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 08 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
حكاية طفل فر من إيران صغيرا.. وعاد رجلا يقود حاملة طائرات أميركية تتجه إلى الخليج العربي المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة التحرير.. ونشطاء يسخرون: لماذا صواريخ إيران لا تسقط إلا في العراق؟ بعد استغلال مقتل سليماني و المهندس .. القوى الشيعية هل تركب موجة الصواريخ الايرانية ؟! اسبانيا تسحب "معظم " جنودها من العاصمة بغداد تحرك برلماني للضغط على الحكومة بشأن الموازنة ائتلاف العبادي : ندين الانتهاك الايراني مثلما ادنا الانتهاك الامريكي الحزب الاسلامي : العراق ليس طرفا باي صراع وعلى الرئاسات حفظ سيادته كيف يكون "انتهاك السيادة" بنظر تحالف البناء ؟ نشطاء يسخرون من الضربات الإيرانية.. ويتساءلون: أين المسؤولين العراقيين الذين يتكلمون عن سيادة العراق؟ عاجل.. حلف الناتو يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد للتحالف في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 10:42 ص

عبد المهدي: العراق ليست لديه اية نوايا عدوانية ضد اي كان و يسعى الى ادامة العلاقات الايجابية مع الجميع

عادل عبد المهدي


اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي:" ان العراق ليست لديه اية  نوايا عدوانية ضد اي كان، وانه يسعى  الى ادامة العلاقات الايجابية مع الجميع ".

وقال عبد المهدي في جلسة مجلس الوزراء  امس "نتلقى يوميا عشرات الاتصالات من زعماء الدول يسألوننا عن موقف الحكومة العراقية ، وعندما نسألهم ما هي رؤيتكم وخططكم يجيبوننا بانهم ايضا لا يملكون اي رؤية، لذا دعونا نتشاور".

واضاف: "ان اي تهديد لامن العراق او اضعاف الدولة العراقية سيكون مؤذيا لجميع دول المنطقة ،بل للعالم ككل ولا يوجد محور ينظم الحالة الامنية في العراق الا بقوة الدولة".

وتابع: "بالأمس تسلمنا رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب، وبعد ساعات قيل إنها وصلت بالخطأ و الرسالة تشير بوضوح إلى الانسحاب من العراق، وبدورنا أرسلناها إلى وزير الخارجية وسفيرنا في واشنطن حتى لا تستغل أو تفسر الحركة على أنها نشاط لزيادة عدد القوات، وقد يراها البعض بالضد من عملية الانسحاب ويبدأون بالتعرض لهذه القوات".

وأضاف: "في حال اعتبرنا أن الرسالة كانت "خطأ"، ما هو موقفنا في حال ورود الرسالة القادمة؟ الرسالة عندما وصلتنا في الساعة الثامنة مساء كانت هناك فقرة بالترجمة العربية تعارض الرسالة ككل، وبعد ملاحظتنا أرسلوا لنا نسخة أخرى تتطابق تماما مع النص الانكليزي ووصلتنا بالبريد الرسمي".

وطالب عبد المهدي الجانب الأمريكي برسالة توضيحية رسمية لإطلاع الشعب العراقي على ما يحدث وعدم استغلال المنصة الإعلامية للمهاترات، موضحا "علينا أن نبين للشعب ما يحدث وأين الصدق من الكذب".

واشار إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، لم تحضرها قوى أساسية مثل التحالف الكردستاني وتحالف القوى، مشيرا إلى أنه تردد في الحضور بسبب ما اعتبره "نقصا في الساحة السياسية".

وقال: "علينا أن نعالج مسألة الوحدة الوطنية، وليس صحيحا أن نلقي باللوم على إخواننا الذين لم يحضروا، وأنا أحترم رأي الشركاء في الوطن".

وأضاف: "لكي نستمر في المسيرة مطمئنين، علينا أن نعالج الأخطاء، وأن نستمع أحدنا إلى الآخر كأخوة وشركاء في الوطن".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رئيس مجلس الوزراء العراقي، رعد الدهلكي

الدهلكي يطالب البرلمان بجلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء الإيراني على سيادة العراق 08 كانون الثاني 2020 04:19 م

عاجل فيس

عاجل.. الحلبوسي يدين الانتهاك الايراني لسيادة العراق ويدعو الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة 08 كانون الثاني 2020 04:16 م

علي التميمي

التميمي : من حق العراق إقامة شكوى بالأمم المتحدة ضد ايران لمخالفتها اتفاقية 1988 08 كانون الثاني 2020 04:14 م

اللجنة المالية النيابية

تحرك برلماني للضغط على الحكومة بشأن الموازنة 08 كانون الثاني 2020 04:10 م

النصر

ائتلاف العبادي : ندين الانتهاك الايراني مثلما ادنا الانتهاك الامريكي 08 كانون الثاني 2020 04:07 م

الحزب الإسلامي العراقي

الحزب الاسلامي : العراق ليس طرفا باي صراع وعلى الرئاسات حفظ سيادته 08 كانون الثاني 2020 04:05 م

انتصار-الموسوي-1-696x522

كيف يكون "انتهاك السيادة" بنظر تحالف البناء ؟ 08 كانون الثاني 2020 04:02 م

عاجل فيس

عاجل.. الحكومة الكندية تنصح بتجنب السفر غير الضروري لإيران بسبب الوضع الأمني المضطرب والتهديد الإرهابي بالمنطقة 08 كانون الثاني 2020 03:55 م

التعليقات