عبد المهدي: العراق ليست لديه اية نوايا عدوانية ضد اي كان و يسعى الى ادامة العلاقات الايجابية مع الجميع





اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي:" ان العراق ليست لديه اية نوايا عدوانية ضد اي كان، وانه يسعى الى ادامة العلاقات الايجابية مع الجميع ".



وقال عبد المهدي في جلسة مجلس الوزراء امس "نتلقى يوميا عشرات الاتصالات من زعماء الدول يسألوننا عن موقف الحكومة العراقية ، وعندما نسألهم ما هي رؤيتكم وخططكم يجيبوننا بانهم ايضا لا يملكون اي رؤية، لذا دعونا نتشاور".



واضاف: "ان اي تهديد لامن العراق او اضعاف الدولة العراقية سيكون مؤذيا لجميع دول المنطقة ،بل للعالم ككل ولا يوجد محور ينظم الحالة الامنية في العراق الا بقوة الدولة".



وتابع: "بالأمس تسلمنا رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب، وبعد ساعات قيل إنها وصلت بالخطأ و الرسالة تشير بوضوح إلى الانسحاب من العراق، وبدورنا أرسلناها إلى وزير الخارجية وسفيرنا في واشنطن حتى لا تستغل أو تفسر الحركة على أنها نشاط لزيادة عدد القوات، وقد يراها البعض بالضد من عملية الانسحاب ويبدأون بالتعرض لهذه القوات".



وأضاف: "في حال اعتبرنا أن الرسالة كانت "خطأ"، ما هو موقفنا في حال ورود الرسالة القادمة؟ الرسالة عندما وصلتنا في الساعة الثامنة مساء كانت هناك فقرة بالترجمة العربية تعارض الرسالة ككل، وبعد ملاحظتنا أرسلوا لنا نسخة أخرى تتطابق تماما مع النص الانكليزي ووصلتنا بالبريد الرسمي".



وطالب عبد المهدي الجانب الأمريكي برسالة توضيحية رسمية لإطلاع الشعب العراقي على ما يحدث وعدم استغلال المنصة الإعلامية للمهاترات، موضحا "علينا أن نبين للشعب ما يحدث وأين الصدق من الكذب".



واشار إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، لم تحضرها قوى أساسية مثل التحالف الكردستاني وتحالف القوى، مشيرا إلى أنه تردد في الحضور بسبب ما اعتبره "نقصا في الساحة السياسية".



وقال: "علينا أن نعالج مسألة الوحدة الوطنية، وليس صحيحا أن نلقي باللوم على إخواننا الذين لم يحضروا، وأنا أحترم رأي الشركاء في الوطن".



وأضاف: "لكي نستمر في المسيرة مطمئنين، علينا أن نعالج الأخطاء، وأن نستمع أحدنا إلى الآخر كأخوة وشركاء في الوطن".



ف.ا