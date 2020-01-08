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الأربعاء, 08 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 08 كانون الثاني 2020 10:32 ص

مقتل 170 راكبا بتحطم طائرة أوكرانية أقلعت من طهران وسط ترجيحات بتعرضها لانفجار

موقع الحادث

أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 170 راكباً، هم كل من كانوا على متن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في إيران، صباح اليوم الأربعاء، وسط ترجيحات متزايدة بتعرضها لانفجار.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية باشتعال النيران في الطائرة الأوكرانية، وسط ترجيحات بأنها أُسقطت، فيما أفادت بيانات الطائرات بأن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.

وبحسب الصحيفة فإن الحادث وقع بعد إطلاق طهران لعدة صواريخ باليستية استهدفت بهما قاعدتين أميركيتين بالعراق، وسط ترجيحات بأن تكون الطائرة قد أصابها صاروخ بالخطأ.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول بالطيران المدني قوله إن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم يعلن حالة طوارئ وإن الطائرة لم تتصل ببرج المراقبة الجوية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن ما لا يقل عن 170 من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، فيما قالت وسائل إعلام أوكرانية إن معظم قتلى الطائرة الأوكرانية المنكوبة هم من الإيرانيين.

الطائرة من طراز بوينغ 737، التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، تحطمت بعيد إقلاعها من طهران إلى كييف، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الإيراني.

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأوكرانية أعلن أنه "بحسب الأرقام الأولية فإنه كان هناك 168 شخصا" على متن الطائرة التي كان يفترض أن تقوم برحلة بين طهران وكييف، فيما قطع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة لعُمان بعد سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.

وقال رئيس الهلال الأحمر، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إنه "حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب" الرحلة بي إس-752 التي كانت متّجهة من طهران إلى كييف وعلى متنها 170 شخصاً بين ركاب وأفراد طاقم.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء أفادت بتحطم الطائرة بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران بسبب خلل فني، فيما رجح مسؤول إيراني مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

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