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الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 05:10 م

الصدر يهدد بضرب الولايات المتحدة الأمريكية.. ونشطاء: سقط القناع عن وجهك يا مقتدى

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شن نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي هدد بضرب الولايات المتحدة الأمريكية بعد اغتيالها للإرهابي قاسم سليماني.

وأكد النشطاء، أن الصدر يثبت يوما بعد يوم أنه عميلا لإيراني وأنه نجل خامنئي البار، حيث ذهب إلى إيران للتعزية في وفاة سليماني ولم يعزي في شهداء تظاهرات العراق.

وأشار النشطاء إلى أن القناع سقط عن وجه مقتدى الصدر وأنه يرتدي قناع خامنئي وليس العراق، وأنه أصبح إيرانيا محضا، وليس عراقية ولا يجري الدم العراقي في عروقه بل صار دما إيرانيا.

كما تعرض موقع المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين، إلى الاختراق.

ونشر القائم بعملية الاختراق صورة للعلم الأمريكي والعراقي على الموقع الخاص بمكتب بالصدر.

وهاجم النشطاء الصدر بعد حضوره مجلس عزاء الإرهابي قاسم سليماني في إيران، وبعد تصريحاته ضد أمريكا.

وأكد النشطاء، أن الصدر أثبت بذلك أنه عجمي وولاؤه الأول والأخير لإيران ونظام الملالي، وأنه ليست أصوله عراقية بل إيرانية حتى يعزي في إرهابي قتل شباب العراق.

ووجه النشطاء رسالة إلى الصدر، متسائلين "لماذا لم تزور شهداء تظاهرات العراق الذين قتلتهم ميليشيات قاسم سليماني؟ لأنهم بذلك ولاؤك لإيران والنظام الصفوي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" على تصريحات مقتدى الصدر بضرب أمريكا:

وقال حساب "  هامان الحسيني"، "أثبت مقتدى أنه لا يفهم ولا يعلم شيئا .... سيقتله الإيرانيين . ويدعون أن أمريكا من قتلته".


وأضاف حساب ""Noor Ahmed "مقتدى اذهب واضربهم من إيران إن كنت تستطيع".


وهاجم حساب ""Ali Ali الصدر قائلا " مقتدى الصدر لا يمثلني".


وتابع حساب "    "Ali Mhadi Hadi "مع الأسف أنت طلعت ذيل أصلي صنع إيران".


وعبر حساب" Nour Abed Alrahman"، بصورة عن حال مقتدى الصدر وعليها كتب "سقط القناع".


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