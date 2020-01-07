بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 04:38 م

عاجل.. النائب فالح الخزعلي : المتظاهرون الذين لايريدون البرلمان العراقي هم عملاء لأمريكا!!

فالح الخزعلي

عاجل.. النائب فالح الخزعلي : المتظاهرون الذين لايريدون البرلمان العراقي هم عملاء لأمريكا!!

ع د

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