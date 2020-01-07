لليوم الـ 73 على التوالي.. تواصل تظاهرات الشعب العراقي ضد السلطة الحاكمة

يواصل العراقيون ولليوم الـ 73 التظاهرات السلمية المناهضة ضد الطبقة السياسية الحاكمة والتي يشددون فيها على مطالبهم بضرورة رحيل السلطة ومحاربة والفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.

يأتي ذلك في حين ينظم طلاب الجامعات والمدارس تظاهرات احتجاجية وإضراب عن الدوام، قام آخرون بقطع الطرق الرئيسية لتتسع دائرة الاحتجاج.

والتحق العشرات صباح اليوم إلى ساحة التحرير والمطعم التركي لينضموا إلى المرابطين هناك وسط هتافات #نريد_وطن و#كلا_للفاسدين.

وفي المثنى قطع العشرات من أهالي منطقة التأميم في السماوة الطريق العام المؤدي إلى شمال المحافظة احتاجا على سوء الخدمات وسط تجمعات طلابية في ساحة اعتصام الاحتفالات وسط السماوة وتجدد المطالبات لخريجي الإدارة والاقتصاد في المثنى للمطالبة بفرص العمل.

وتشهد محافظة الديوانية استمرار التظاهرات مع عودة طلبة الابتدائية للدوام فقط بعد أن سمح المحتجون بذلك.

أما في النجف فالتظاهرات السلمية والإضراب عن الدوام في الجامعات واغلب مدارس المحافظة مستمر على الرغم من انسيابية السير في الطرق المؤدية والداخلية للمحافظة.

وفي الناصرية لا تزال التظاهرات مستمرة ضد الأحزاب الحاكمة والمتنفذة في البلاد وسط صيحات مطالبة برئيس وزراء مستقل يمثل ساحات التظاهرات ولا يمثل الاحزاب، فيما تشهد المحافظة هدوء نسبيا في الصباح بعد أحداث التوتر صبيحة أمس الأول بعد اعتداء عناصر مسلحة على المتظاهرين بالسلاح.

في ذات السياق، قطع العشرات من المتظاهرين وسط الناصرية تقاطع البهو الرئيسي وسط الناصرية، بالإطارات.

وقال مصدر محلي، إن المتظاهرين قاموا بجمع الإطارات ويستعدون لإضرام النار فيها وسط الشارع.

وتشهد محافظة ذي قار جنوبي العراق، تظاهرات غاضبة منذ الأول من أكتوبر العام الماضي، أحرق المحتجين مقرات جميع الأحزاب في المحافظة وقدموا العديد من الشهداء المحتجين.

يذكر أن التظاهرات في بغداد ومحافظات جنوبية ووسطى انطلقت في الأول من أكتوبر 2019 وتوقفت بعدها احتراما لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لتعود سوح التظاهر تعج بالمحتجين في الـ25 من الشهر ذاته، فيما سقط اكثر من 500 شهيد في ساحات التظاهر نتيجة العنف واستخدام الرصاص الحي لتفريق المحتجين.