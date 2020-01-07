اللويزي : الحلبوسي سرب الفيديو الخاص بجلسة البرلمان .. لمجاملة الامريكان



اتهم النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتسريب الفيديو الخاص بجلسة انسحاب القوات الاجنبية من العراق من اجل مجاملة امريكا.



وقال اللويزي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" ان كلمة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي (التي ليست للنشر) هو من سربها للاعلام ".



واضاف :" ان الرسالة في ظاهرها موجهة الى الحضور، لكنها في الحقيقة موجهة الى الولايات المتحدة والمحور الاقليمي المعادي لايران ،والتيار الشعبي المتخوف من آثار تلك العقوبات ،مضمونها اخلاء مسؤولية السياسيين السنة والاكراد وبقية المكونات، من قرار سحب القوات الامريكية ".



ف.ا