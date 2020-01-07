مليشيات الحوثي الإيرانية يستولون على 600 مليون ريال خاصة بأدوية شلل الأطفال

أعلنت الحكومة اليمنية، استيلاء الميليشيات الحوثية، على 440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة وإب وصنعاء.



ومن جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أن الميليشيات قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة.





وأضاف أن الحوثيين نهبوا مبلغ 600 مليون ريال تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.





وكشف أن الميليشيات الحوثية منعت 120 موظفا أمميا من الوصول الى أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة، والذي يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص لأكثر من 8 أشهر.