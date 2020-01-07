ردا على صحيفة ايرانية..حكومة اقليم كردستان تنفي صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني





نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني.



وذكر بيان للمكتب الاعلامي : نشرت صحيفة (كيهان) الإيرانية على موقعها الإلكتروني خبراً أشارت فيه الى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شكر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال مكالمة هاتفية، لتعاونه في قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني.



واضاف : إن هذا الخبر مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة، وللأسف فأن بعضاً من وسائل الإعلام تنشر أخباراً مضللة كهذه، على عكس ما تضمنته المكالمة الهاتفية تماماً.



واوضح : إن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أعرب خلالها عن قلقه من تصاعد التوتر في المنطقة، واكد على تهدئة الوضع.



وتابعت اقتصر الحديث في الاتصال الهاتفي على العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، ولم يتم التطرق، وبأي شكل من الأشكال، الى ما نشرته صحيفة (كيهان).



ف.ا