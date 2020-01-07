واشنطن بوست : الادارة الامريكية بدات بنقاشات اولية لاعداد عقوبات على العراق

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في الادارة الامريكية ان : الولايات المتحدة بدأت بنقاشات اولية لإعداد عقوبات ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.



واضاف المسؤولين / دون ان تذكر اسماؤهم/ ان : واشنطن تدرس على وجه الخصوص، إمكانية منع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية، لا سيما بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغداد بفرض قيود اقتصادية عليها إذا اتبعت سياسة مناوئة لواشنطن.



وتابعت : سيضطلع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية بالدور الرائد في حالة فرض العقوبات، وسوف تكون هذه الخطوات بمثابة عمل غير عادي للغاية ضد حليف دعمته الولايات المتحدة لما يقرب من 20 عاما، وأنفقت عليه بعد غزوها له عام 2003 مئات المليارات من الدولارات.



واوضحت : يعتقد عدد من الخبراء أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فرض عقوبات دون المساس بالمصالح الأمريكية.



وكان مجلس النواب تبنى في 5 كانون الثاني الحالي قرارا "يلزم الحكومة بوضع حد للوجود العسكري للقوات الأجنبية في البلاد ووقف العمل في اتفاق أمني أبرم مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.





ف.ا