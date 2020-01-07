محتجّون : نحذّر من تجاهل مطالبنا





حذر محتجون من تجاهل مطالب الاصلاح السياسي التي دعا اليها الحراك الشعبي الغاضب او زج العراق بصرعات اقليمية دولية تكون عاقبتها وخيمة على الشعب.



وقال المحتجون (نرفض الاقتتال بالإنابة على أرض العراق وخلق الأزمات من قبل الطبقة السياسية التي تحاول جر البلاد الى اتون الصرعات الاقليمية والدولية دون النظر الى مصلحة الشعب المطالب بأجراء اصلاح سياسية شاملة ومحاسبة الفاسدين واختيار حكومة تحقق مايطمح له الشعب المنتفض), .



واضافوا ان (السياسيين يحاولون لفت الانظار عن ساحات الاحتجاج لتسويف المطالب الحقة تحت ذريعة انشغال العراق بالغارة الامريكية التي استهدفت موكبا لقياديين بالحشد الشعبي وكان بينهم جنرالات ايرانية او انتهاك السيادة الوطنية) على حد قولهم .



واستطردوا بالقول ان (الحراك السلمي مستمر حتى تحقيق تطلعاته في العيش الكريم وتوفير فرص عمل للعاطلين بعد اختيار رئيس الحكومة من رحم المعاناة لتفويت الفرصة على المتربصين الذين يحاولون جر العراق الى اتون الصراعات وويلات الحروب), واكدوا ان (لا احد يزايد على وطنيتنا , فنحن خرجنا لتصحيح المسار واصلاح وافسدته الطبقة السياسية التي تتجاهل بأستمرار حقوقنا المشروعة , اذ ندعو الى ترشيح شخصية وطنية فاعلة يقع على عاتقها اولا اخراج البلاد من الازمة الراهنة والنأي عن اي صراع قد يكون عاقبته وخيمة على الشعب).



ف.ا