شركة شيفرون الامريكية تجلي موظفيها من العراق

اعلنت شركة شيفرون الامريكية للنفط عن اجلاء موظفيها من العراق. وقال بيان للشركة ان مجموعة من موظفيها وعمالها غادرت شمالي العراق كاجراء احترازي. ف.ا Copy أخبار متعلقة عاجل| متظاهرو الديوانية يغلقون عددا من الدوائر ويمنعون موظفيها من الدوام مصرف الرافدين يعلن استعداده لاستقبال طلبات الدوائر الراغبة بتوطين رواتب موظفيها ومنحهم السلف المتظاهرون يغلقون تربية ذي قار ويمنعون الموظفين من الدخول عاجل.. السفارة الأمريكية تدعو موظفيها لمغادرة العراق فوراً تربية نينوى تعلن سلامة الموقف الامني لـ٥٢٢٢ من موظفيها تعرض احد موظفي امانة بغداد لاعتداء شمال شرقي العاصمة