اجندات "خارجية" عن الارادة الايرانية !!‏

كل ما لايروق للقوى والكتل السياسية المتنفذة في العراق ، ويقف ضد مصالحها ، مرتبط بـ " اجندات خارجية " ، حتى وان كان الامر يتعلق بمصير العراق ومستقبله ..
حتى المتظاهرون الشباب ، الذين لايمتلكون سوى الغضب الذي يفور في اعماقهم والعلم العراقي يلفون اجسادهم به ، حتى هؤلاء تحركهم اجندات خارجية بنظر هؤلاء الساسة ..
وآخر ما حركته هذه الاجندات ، هو الموقف المناوئ لاخراج القوات الامريكية من العراق في هذا الوقت بالذات لما يتركه من آثار سلبية ، امنيا واقتصاديا ..
فالنائب عن تيار "الحكمة" علي العبودي، اتهم القوى التي امتنعت عن حضور جلسة البرلمان بشأن التواجد الأميركي في العراق، بان لديها اجندات خارجية ، في اشارة الى القوى السنية والاكراد ..
العبودي تناسى رسائل التهديد من قيس الخزعلي ومقتدى الصدر وميليشيا ما تعرف بكتائب حزب الله في العراق ، التي وصلت الى البرلمان قبيل انعقاد الجلسة ، والتي اكدت ان من لايصوت لصالح القرار فهو " خائن "..
وبطبيعة الحال فمن لايستطيع ان يقف ضد تمرير القرار " الخاطئ " ، فعلى الاقل لايريد ان يكون خائنا ..ولهذا السبب فضل هؤلاء النواب عدم الحضور ..
النائب عن الحكمة ، كما يبدو وكما بان من طبيعة الاحداث وتطورها ، لايرى في التدخل الايراني المستمر، بل الاوامر والاملاءات الايرانية ، اجندات خارجية ..و ان الاجندات التي يتكلم عنها خارجية بالنسبة للارادة الايرانية وليست العراقية ..
ف.ا