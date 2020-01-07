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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 02:19 م

اجندات "خارجية" عن الارادة الايرانية !!‏

الحكومة

كل ما لايروق للقوى والكتل السياسية  المتنفذة في العراق ، ويقف ضد مصالحها ، ‏مرتبط بـ " اجندات خارجية " ، حتى وان كان الامر يتعلق بمصير العراق ومستقبله ‏‏..‏ 

حتى المتظاهرون الشباب ، الذين لايمتلكون سوى الغضب الذي يفور في اعماقهم ‏والعلم العراقي يلفون اجسادهم به ، حتى هؤلاء تحركهم اجندات خارجية بنظر هؤلاء ‏الساسة ..‏ 

‏ وآخر ما حركته هذه الاجندات ، هو الموقف المناوئ لاخراج القوات الامريكية من ‏العراق في هذا الوقت بالذات لما يتركه من آثار سلبية ، امنيا واقتصاديا ..‏ 

فالنائب عن تيار "الحكمة"  علي العبودي، اتهم  القوى التي  امتنعت  عن حضور ‏جلسة البرلمان بشأن التواجد الأميركي في العراق، بان لديها اجندات خارجية ، في ‏اشارة الى القوى السنية والاكراد ..

العبودي تناسى رسائل التهديد من قيس الخزعلي ومقتدى الصدر وميليشيا ما تعرف ‏بكتائب حزب الله في العراق ، التي وصلت الى البرلمان قبيل انعقاد الجلسة ، والتي ‏اكدت ان من لايصوت لصالح القرار فهو " خائن "..‏ 

وبطبيعة الحال فمن لايستطيع ان يقف ضد تمرير القرار " الخاطئ " ، فعلى الاقل ‏لايريد ان يكون خائنا ..ولهذا السبب فضل هؤلاء النواب عدم الحضور ..‏ 

النائب عن الحكمة ، كما يبدو وكما بان من طبيعة الاحداث وتطورها ، لايرى في ‏التدخل الايراني  المستمر، بل الاوامر والاملاءات الايرانية ، اجندات خارجية ..‏و ان الاجندات التي يتكلم عنها  خارجية  بالنسبة للارادة الايرانية ‏وليست العراقية ..‏

ف.ا
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