اجندات "خارجية" عن الارادة الايرانية !!‏



كل ما لايروق للقوى والكتل السياسية المتنفذة في العراق ، ويقف ضد مصالحها ، ‏مرتبط بـ " اجندات خارجية " ، حتى وان كان الامر يتعلق بمصير العراق ومستقبله ‏‏..‏



حتى المتظاهرون الشباب ، الذين لايمتلكون سوى الغضب الذي يفور في اعماقهم ‏والعلم العراقي يلفون اجسادهم به ، حتى هؤلاء تحركهم اجندات خارجية بنظر هؤلاء ‏الساسة ..‏



‏ وآخر ما حركته هذه الاجندات ، هو الموقف المناوئ لاخراج القوات الامريكية من ‏العراق في هذا الوقت بالذات لما يتركه من آثار سلبية ، امنيا واقتصاديا ..‏



فالنائب عن تيار "الحكمة" علي العبودي، اتهم القوى التي امتنعت عن حضور ‏جلسة البرلمان بشأن التواجد الأميركي في العراق، بان لديها اجندات خارجية ، في ‏اشارة الى القوى السنية والاكراد ..



العبودي تناسى رسائل التهديد من قيس الخزعلي ومقتدى الصدر وميليشيا ما تعرف ‏بكتائب حزب الله في العراق ، التي وصلت الى البرلمان قبيل انعقاد الجلسة ، والتي ‏اكدت ان من لايصوت لصالح القرار فهو " خائن "..‏



وبطبيعة الحال فمن لايستطيع ان يقف ضد تمرير القرار " الخاطئ " ، فعلى الاقل ‏لايريد ان يكون خائنا ..ولهذا السبب فضل هؤلاء النواب عدم الحضور ..‏



النائب عن الحكمة ، كما يبدو وكما بان من طبيعة الاحداث وتطورها ، لايرى في ‏التدخل الايراني المستمر، بل الاوامر والاملاءات الايرانية ، اجندات خارجية ..‏و ان الاجندات التي يتكلم عنها خارجية بالنسبة للارادة الايرانية ‏وليست العراقية ..‏



ف.ا