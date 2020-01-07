السفارة الأمريكية في الرياض تحذر من إمكانية وقوع هجمات بطائرات دون طيار

ألقت الولايات المتحدة تنبيهاً أمنياً لرعاياها في كل من السعودية وإسرائيل، حذرت فيه من خطر متزايد لإمكانية وقوع هجمات بصواريخ وطائرات من دون طيار، رداً على اغتيال الإرهابي الإيراني قاسم سليماني.

ونشرت السفارة الأمريكية في الرياض، وفق شبكة "سي إن إن"، تحذيراً من احتمالية مهاجمة طائرات دون طيار أو التعرض لهجوم صاروخي.

وكشفت السفارة أن لديها نظام صافرات للإنذار من الدفاع المدني السعودي، مستدركة: "قد لا يكون هناك تحذير مسبق من هجوم صاروخي أو طائرة من دون طيار".

كذلك حذرت السفارة الأمريكية في "إسرائيل" رعاياها من إمكانية تعرض أهداف لهجمات صاروخية.

ودعت السفارة، في بيان، الأمريكيين إلى التعامل بجدية مع صافرات الإنذار عند إطلاقها، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والبحث عن مأوى عند حدوث هجوم.

وأعطت السفارة الأمريكية تعليمات لموظفيها وعائلاتهم بعدم السفر إلى المناطق التي قد تتعرض لهجمات صاروخية.



