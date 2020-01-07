بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الزوراء يؤجل معسكره التركي .. لاسباب مالية وحشية سليماني في قتل المدنيين بالشرق الأوسط.. واغتياله قصم ظهر إيران القبض على متهم بـ " النزاهة " في كربلاء !! اللويزي : الحلبوسي سرب الفيديو الخاص بجلسة البرلمان .. لمجاملة الامريكان ترامب: أي رد فعل إيراني على اغتيال سليماني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة النزاهة: الحكم بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارت ردا على صحيفة ايرانية..حكومة اقليم كردستان تنفي صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني واشنطن بوست : الادارة الامريكية بدات بنقاشات اولية لاعداد عقوبات على العراق محتجّون : نحذّر من تجاهل مطالبنا شركة شيفرون الامريكية تجلي موظفيها من العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 01:19 م

واشنطن: المنطقة صارت أكثر أمنا في غياب سليماني

مورغان أورتاغوس

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، أن الإدارة الأميركية لم تقدم على خطوة قتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، من دون أن تتأكد أن المنطقة ستكون أكثر أمنا في غيابه.

وأضافت أورتاغوس في تصريح صحفي، أن الولايات المتحدة تقوم بدراسة وبحث عن كل ما سيترتب على القرارات الشبيهة قبل اتخاذها.

وقتل سليماني مع عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين، فجر الجمعة، بهجوم أميركي نفذته طائرة مسيرة قرب مطار بغداد.

وقالت: "الولايات المتحدة وحلفاؤها ومصالحها كانت تهاجم من قبل إيران، وهو ما حصل خلال الأسبوع الماضي، قتل متعاقد أميركي وأصيب جنود أميركيون ووقع هجوم على السفارة الأميركية".

وختمت المسؤولة الأميركية: "بومبيو قال سنحاسب الإيرانيين لهجماتهم على المصالح الأميركية"، في إشارة منها إلى أن هذه الهجمات تقوم بها ميليشيات تمولها أو تدربها إيران.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
download

مليشيات الحوثي الإيرانية يستولون على 600 مليون ريال خاصة بأدوية شلل الأطفال 07 كانون الثاني 2020 02:42 م

غواصة

صحيفة "ذا صن": غواصة بريطانية جاهزة لإطلاق الصواريخ على إيران في حال الحرب 05 كانون الثاني 2020 05:38 م

ترامب

ترامب يهدد إيران مجددا بضربات أقوى من أي وقت مضى 05 كانون الثاني 2020 11:55 ص

ترامب على حدود المكسيك

ترامب: 52 موقعا إيرانيا ستضرب إذا استهدفت إيران مواطنينا أو مصالحنا 05 كانون الثاني 2020 10:34 ص

طائرة إسرائيلية

الطيران الإسرائيلي يكثف طلعاته فوق بيروت وجنوبي لبنان 04 كانون الثاني 2020 01:44 م

مارك إسبر

واشنطن تضع قوة عسكرية في حال التأهب للتوجه إلى لبنان لحماية السفارة الأميركية 04 كانون الثاني 2020 10:34 ص

جنود أمريكيين

واشنطن ترسل 3500 جندي إلى الكويت 04 كانون الثاني 2020 10:22 ص

سليماني

التلفزيون الإٍسرائيلي: إسرائيل عرفت مسبقا بنية واشنطن مقتل سليماني 04 كانون الثاني 2020 10:13 ص

التعليقات