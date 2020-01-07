واشنطن: المنطقة صارت أكثر أمنا في غياب سليماني

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، أن الإدارة الأميركية لم تقدم على خطوة قتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، من دون أن تتأكد أن المنطقة ستكون أكثر أمنا في غيابه.

وأضافت أورتاغوس في تصريح صحفي، أن الولايات المتحدة تقوم بدراسة وبحث عن كل ما سيترتب على القرارات الشبيهة قبل اتخاذها.

وقتل سليماني مع عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين، فجر الجمعة، بهجوم أميركي نفذته طائرة مسيرة قرب مطار بغداد.

وقالت: "الولايات المتحدة وحلفاؤها ومصالحها كانت تهاجم من قبل إيران، وهو ما حصل خلال الأسبوع الماضي، قتل متعاقد أميركي وأصيب جنود أميركيون ووقع هجوم على السفارة الأميركية".

وختمت المسؤولة الأميركية: "بومبيو قال سنحاسب الإيرانيين لهجماتهم على المصالح الأميركية"، في إشارة منها إلى أن هذه الهجمات تقوم بها ميليشيات تمولها أو تدربها إيران.