بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الزوراء يؤجل معسكره التركي .. لاسباب مالية وحشية سليماني في قتل المدنيين بالشرق الأوسط.. واغتياله قصم ظهر إيران القبض على متهم بـ " النزاهة " في كربلاء !! اللويزي : الحلبوسي سرب الفيديو الخاص بجلسة البرلمان .. لمجاملة الامريكان ترامب: أي رد فعل إيراني على اغتيال سليماني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة النزاهة: الحكم بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارت ردا على صحيفة ايرانية..حكومة اقليم كردستان تنفي صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني واشنطن بوست : الادارة الامريكية بدات بنقاشات اولية لاعداد عقوبات على العراق محتجّون : نحذّر من تجاهل مطالبنا شركة شيفرون الامريكية تجلي موظفيها من العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 12:46 م

خبير : تطبيق العقوبات الأمريكية على العراق يعني النتحار الاقتصادي و “المجاعة”

download (1)
أكد الخبير الاقتصادي همام الشماع، اليوم الثلاثاء، ان العقوبات الامريكية الاقتصادية على العراق في حال تطبيقها ستؤدي الى انهيار الاقتصاد بشكل كامل وبالتالي تؤدي الى “المجاعة” نظراً لارتفاع اسعار المواد الغذائية.

واوضح الشماع  ان “الولايات المتحدة الامريكية لو رفعت الحماية عن اموال العراق فانه البلاد سوف تخسر المليارات وانها لو عطلت التحويلات فان التجارة في العراق سوف تتأخر كثيراً”، مبيناً بان “امريكا لو قامت بتقليص او منع تدفق الدولار الحر الى الاسواق العراقية سوف يرتفع صرف الدولار امام الدينار العراقي ما يعني ارتفاع الاسعار وهنا نقع في كارثة اقتصادية”.

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد. مبينا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

وقال ترامب إنه “إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، “سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير”.

  وكان البرلمان العراقي، قد صوت، الأحد الماضي، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

وحشية سليماني في قتل المدنيين بالشرق الأوسط.. واغتياله قصم ظهر إيران 07 كانون الثاني 2020 02:54 م

الحكومة

اجندات "خارجية" عن الارادة الايرانية !!‏ 07 كانون الثاني 2020 02:19 م

download (1)

النظام الإيراني يلعق جراحه بعد مقتل سليماني.. ويبدأ رحلة البحث عن المظلومية من جديد 07 كانون الثاني 2020 12:40 م

download (1)

ما هي خيارات إيران المتاحة للرد على مقتل سليماني؟ .. خبراء وسياسيون يجيبون 07 كانون الثاني 2020 12:26 م

20

المتظاهرون يمهلون صالح حتى الجمعة المقبل لاختيار رئيس الحكومة.. ويهددون بثورة مليونية تعم البلاد 07 كانون الثاني 2020 12:26 م

1

الخزعلي الذي يطالب بدم "سليماني".. أول من خان قائد فليق القدس وأرشد عنه خلال تحقيقات أمريكية معه في 2007 07 كانون الثاني 2020 10:50 ص

1

العراقيون يهاجمون برلمان الحلبوسي وحكومة عبد المهدي.. ويرفضون المغامرات الحمقاء 07 كانون الثاني 2020 10:24 ص

البرلمان العراقي

قرار البرلمان ..وليد غير شرعي لاملاءات ايران وتهديدات الاحزاب والميليشيات 06 كانون الثاني 2020 05:03 م

التعليقات