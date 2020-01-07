خبير : تطبيق العقوبات الأمريكية على العراق يعني النتحار الاقتصادي و “المجاعة”

أكد الخبير الاقتصادي همام الشماع، اليوم الثلاثاء، ان العقوبات الامريكية الاقتصادية على العراق في حال تطبيقها ستؤدي الى انهيار الاقتصاد بشكل كامل وبالتالي تؤدي الى “المجاعة” نظراً لارتفاع اسعار المواد الغذائية.



واوضح الشماع ان “الولايات المتحدة الامريكية لو رفعت الحماية عن اموال العراق فانه البلاد سوف تخسر المليارات وانها لو عطلت التحويلات فان التجارة في العراق سوف تتأخر كثيراً”، مبيناً بان “امريكا لو قامت بتقليص او منع تدفق الدولار الحر الى الاسواق العراقية سوف يرتفع صرف الدولار امام الدينار العراقي ما يعني ارتفاع الاسعار وهنا نقع في كارثة اقتصادية”.



وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد. مبينا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.



وقال ترامب إنه “إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، “سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير”.



وكان البرلمان العراقي، قد صوت، الأحد الماضي، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.



وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.