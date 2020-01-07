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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 12:26 م

المتظاهرون يمهلون صالح حتى الجمعة المقبل لاختيار رئيس الحكومة.. ويهددون بثورة مليونية تعم البلاد

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أمهل المتظاهرون العراقيون، رئيس الجمهورية، برهم صالح، حتى يوم الجمعة المقبل لاختيار رئيس للحكومة المؤقتة، معلنين البراءة من البرلمان واعتبار قراراته غير شرعية.

ولوح المتظاهرون في بيان صادر عنهم من ساحة التحرير، بثورة مليونية تعم محافظات البلاد، أكبر وأشد من مظاهرات الأول من أكتوبر العام الماضي، حال عدم اختيار رئيس للحكومة المؤقتة.

وأعلن معتصمو ساحة التحرير، في موقفهم بعد يوم تقاسم به العراقيون مخاوفهم من عقوبات أمريكية، وحصار يعيد لأذهانهم مشاهد الموت جوعا في تسعينيات القرن الماضي، قائلين:

"أخوتنا، أبناء شعبنا العزيز، لقد كنا منذ اليوم الأول الذي خرجنا فيه إلى ساحات الاحتجاج موقنين أن هذه السلطة ممثلة بالبرلمان، والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب، والوطن، تعمل ضد مصالحه، ولم تتوانَ مطلقاً في تدميرها لمصالح غير وطنية".

وأعتبر معتصمو التحرير، أن ما حدث بالأمس في جلسة البرلمان من أفعال لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، وأنها تحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وإرسال صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كليا لصالح محور ضد محور آخر، وهو أمر نرفضه رفضا تماما ونعده عدوانا على وطننا من قبل سلطة غاشمة كان الأولى بها أن تدافع عن مصالحه لا مصالح دول أخرى، وتنبذ الانتماءات الفرعية لصالح الانتماء للوطن".

ولمواجهة التحديات التي وصفوها بالجسيمة، طالب المعتصمون في دعوتهم أبناء الوطن، "أن يهبوا ويقفوا وقفة جادة ضد الذين يحاولون تدمير الوطن بزجه في مغامرات "حمقاء"، ترجعنا لعصور ظلامية خبرناها، وخرجنا من براثنها بمعجزة، تلبية لمصالح غير وطنية، وبغض النظر عمن تكون الجهة المقصودة، في السلطة أو خارجها".

وشددوا على الإسراع ومن دون أي تأخير، وبموعد أقصاه العاشر من يناير الجاري، بقيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء مؤقت، وكما حددت شروطه من الساحة، يعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة، وبإشراف أممي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وأبدى الملازمون للتحرير على مدار ليالي البرد، موقفهم من تصويت البرلمان على قرار إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، في جلسة استثنائية يوم أمس الأحد، مؤكدين: أن البرلمان الحالي منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة لانتخابات 2018، وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه أن لا يتخذ أي إجراءات، ولا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق، وشعبه المظلوم".

ونوه المعتصمون، إلى أن أي تسويف أو تأجيل في تلبية هذه المطالب، سيجعل ثوار ساحات الاعتصام على موعد لإعادة ثورة، الأول من أكتوبر العام الماضي، من جديد، وبصورة أشد، يتم فيها شل الحركة بكل أرجاء العراق، لأن الخطر المحدق بالوطن عظيم، ومدمر، برعاية يد عابثة تريد أن تلقيه بالهاوية.

واختتم معتصمو التحرير، بيانهم بتعبيرهم "نحن بوصفنا ثوارا خرجنا ونحن نتوقع الموت، وسنعرض أنفسنا مرة أخرى للموت إذا كان الثمن هو أمن الوطن وشعبنا العزيز".

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