باسم قاسم "قلق" على الزوراء .. لهذه الاسباب



عبر مدرب كرة الزوراء باسم قاسم عن قلقه للوضع الذي يمر به الفريق قبل خوض مباراة الملحق الآسيوي أمام بونيودكور الأوزبكي.



وقال قاسم في تصريح صحفي :" ان الزوراء يمر بمرحلة حرجة قبل خوض المباراة المرتقبة أمام الفريق الأوزبكي ضمن ملحق بطولة أندية أبطال آسيا ، المقررة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ، نتيجة مغادرة لاعبيه والضائقة المالية التي يعيشها الفريق ".



وبين :" ان ثلاثة لاعبين غادروا الفريق،هم علاء عباس لاحترافه بنادي الكويت الكويتي وعماد محسن ومصطفى ناظم اللذان حصلا على بطاقتهما الدولية ، ومن الصعب تعويض اللاعبين الثلاثة بفترة الانتقالات الشتوية كون جميع اللاعبين مرتبطين بأندية أخرى ".



واضاف :" ان اربعة لاعبين آخرين التحقوا بالمنتخب الأولمبي ، ومن الصعب أن يعودوا للفريق قبل مباراتنا في الملحق الآسيوي ، هم مصطفى محمد ومحمد رضا جليل ونجم شوان وعلاء رعد ، وهم لاعبون مؤثرون ، ما يزيد من معاناة الفريق ".



وأكد قاسم :" ان الأزمة المالية مستمرة ، على الرغم من أن وزير النقل وجه بتذليل المشاكل ، لكن روتين المعاملات في وزارة النقل عقد الأمور ، واللاعبون والجهاز الفني لم يتسلموا مستحقاتهم "، لافتا الى :" ان معسكر تركيا سيكون مهددا وفق تلك الغيابات لأن الفائدة من المعسكر انتفت لهذا النقص الكبير بالفريق ".



ف.ا