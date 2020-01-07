رعد حمودي في تايلاند لدعم المنتخب الاولمبي في بطولة كأس آسيا

يصل اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي الى العاصمة التايلاندية بانكوك ، قبل 24 ساعة عن موعد المباراة الاولى التي سيخوضها المنتخب الاولمبي العراقي امام نظيره الاسترالي في افتتاح النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم 2020 التي ستشارك فيها 16 منتخبا.



وقال مصدر في اتحاد كرة القدم في تصريح صحفي :" ان وجود رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي سيكون عاملا محفزا معنويا للفريق ، باعتباره من ابرز نجوم الكرة العراقية السابقين الذين حققوا نتائج متميزة مع المنتخبات الوطنية العراقية ".



واضاف :" ان حمودي سيعطي توجيهات تسهم في تحقيق نتيجة ايجابية في أول مباراة أمام الكنغارو والتي ستجري في الساعة الواحدة والربع ظهر غد الاربعاء بتوقيت بغداد ".

ف.ا