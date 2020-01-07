بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الزوراء يؤجل معسكره التركي .. لاسباب مالية وحشية سليماني في قتل المدنيين بالشرق الأوسط.. واغتياله قصم ظهر إيران القبض على متهم بـ " النزاهة " في كربلاء !! اللويزي : الحلبوسي سرب الفيديو الخاص بجلسة البرلمان .. لمجاملة الامريكان ترامب: أي رد فعل إيراني على اغتيال سليماني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة النزاهة: الحكم بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارت ردا على صحيفة ايرانية..حكومة اقليم كردستان تنفي صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني واشنطن بوست : الادارة الامريكية بدات بنقاشات اولية لاعداد عقوبات على العراق محتجّون : نحذّر من تجاهل مطالبنا شركة شيفرون الامريكية تجلي موظفيها من العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 12:13 م

رعد حمودي في تايلاند لدعم المنتخب الاولمبي في بطولة كأس آسيا

رعد حمودي

يصل اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي الى العاصمة التايلاندية بانكوك ، قبل 24 ساعة عن موعد المباراة الاولى التي سيخوضها المنتخب الاولمبي العراقي امام نظيره الاسترالي في افتتاح النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم 2020 التي ستشارك فيها 16 منتخبا. 

وقال مصدر في اتحاد كرة القدم في تصريح صحفي :" ان وجود  رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي سيكون عاملا محفزا معنويا للفريق ،  باعتباره من ابرز نجوم الكرة العراقية السابقين الذين حققوا نتائج متميزة مع المنتخبات الوطنية العراقية ". 

 واضاف :" ان حمودي سيعطي توجيهات تسهم في تحقيق نتيجة ايجابية في أول مباراة أمام الكنغارو والتي ستجري في الساعة الواحدة والربع ظهر غد الاربعاء بتوقيت بغداد ". 

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
image-660x330-1

تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية 07 كانون الثاني 2020 02:32 م

مصرف الرافدين

الرافدين يصرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين 07 كانون الثاني 2020 01:27 م

عاجل 1

عاجل.. المحكمة الاتحادية تحسم 172 قضية أغلبها ضد مسؤولين كبار في الدولة 07 كانون الثاني 2020 12:48 م

باسم قاسم

باسم قاسم "قلق" على الزوراء .. لهذه الاسباب 07 كانون الثاني 2020 12:15 م

مركز الإعلام الرقمي

مركز الاعلام الرقمي : هواتف العراقيين المحمولة معرضة للاختراق 07 كانون الثاني 2020 12:04 م

النزاهة

عاجل.. النزاهة : الحكم بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارت 07 كانون الثاني 2020 11:34 ص

البنك المركزي العراقي

البنك المركزي: قادرون على كبح أي ارتفاع بسعر الدولار في الأسواق المحلية 07 كانون الثاني 2020 11:34 ص

مجسر ملعب الشعب

أمانة بغداد تعلن إعادة فتح مجسر ملعب الشعب 07 كانون الثاني 2020 11:32 ص

التعليقات