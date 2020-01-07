خبير قانوني: لا يمكن لعبد المهدي إخراج القوات الأمريكية من العراق

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يمكنه إلغاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية وسحب قواتها من العراق كونه مستقيل ورئيس حكومة تصريف أعمال.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "الاتفاقية الأولى بين العراق وامريكا عام ٢٠٠٨ الخاصة بخروج القوات الأمريكية في العراق في موعد أقصاه 1.1 .2011 وتم تنفيذها ...ونظمت بالقانون ٥١ لنفس السنه".

وأضاف أن "الاتفاقية الثانية كانت عام ٢٠٠٨ ذات الإطار الاستراتيجي وهي خاصة بالتعاون في كافة المجالات وجاء في المادة ٢٤ ف٤ جواز اخراج القوات الأمريكية من العراق متى ما شاءت الحكومة العراقية".

وتابع التميمي: إنه " في عام ٢٠١٤ تم تشكيل قوات التحالف وفق قرار مجلس الامن ٢١٧٠ بقيادة أميركا...وبطلب من العراق ".

وأشار إلى أنه "يجب أن نفرق بين وجود هذه القوات التي يستطيع العراق ان يطلب إخراجها وبين الاتفاقية التي لا علاقة لها بهذا التواجد "، مبينا أنه "لا يمكن لعبد المهدي اخراج هذه القوات لأنه مستقيل وتصريف اعمال ".