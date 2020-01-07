مركز الاعلام الرقمي : هواتف العراقيين المحمولة معرضة للاختراق



دعا مركز الاعلام الرقميDMC، الجهات المعنية في الحكومة العراقية الى القيام بواجباتها في حماية بيانات المستخدمين لشبكات الهاتف النقال في العراق، مبينا :" ان هناك معلومات من شركات مختصة بالامن تفيد بامكانية اختراق هواتف العراقيين، بسبب ثغرة في الشركات المزودة لخدمات الجوال في البلد ".



وقال المركز في بيان صحفي :" ان شركة ادابتف موبايل للامن AdaptiveMobile Security قد كشفت عن ثغرة اطلقت عليها اسم Simjacker، تستهدف شرائح الهاتف الجوال الـSIM Cardعبر استغلال ثغرة في تقنية هذه الشرائح تسمى S @ T Browser يتم استخدامها عبر 61 شركة مشغلة للهاتف المحمول في 29 دولة على الاقل، بينها العراق".



واضاف المركز "يتم استغلال هذه الثغرة عبر ارسال رسالة اس ام اس SMS الى هاتف الضحية، وهذه الرسالة عبارة عن اوامر برمجية تقوم الشريحة بتطبيقها على هاتف الضحية ومن ثم اعادة ارسال المعلومات المتعلقة بالموقع ونوع الهاتف الى الجهة المخترقة عبر هاتف الضحية دون علمه".



ف.ا

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