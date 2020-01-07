شهد شاهد من اهلها: لولا الحضور الشيعي لما صدر قرار البرلمان بشأن القوات الاجنبية



اكد عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني :" ان قرار البرلمان الأخير بشأن التواجد الأمريكي لم يكن ليمرر لولا حضور الطبقة السياسية الشيعية في البرلمان ".



وقال الحمداني في تصريح صحفي :" ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يقدم نفسه على انه متعاون مع القوات الامنية والحشد الشعبي ، لكن في حقيقة الأمر هو يمارس نشاطاته مع كردستان وواشطن".



واضاف :" ان الحلبوسي كان حاضرا في البرلمان ليبين انه مع الحشد الشعبي ومع القوات الامنية ، ولكن زيارته الاخيرة الى كردستان وواشنطن تبين انه مستمر بعلاقاته السرية والمشبوهة معهما "، على حد تعبيره .



ف.ا