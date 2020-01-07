بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الزوراء يؤجل معسكره التركي .. لاسباب مالية وحشية سليماني في قتل المدنيين بالشرق الأوسط.. واغتياله قصم ظهر إيران القبض على متهم بـ " النزاهة " في كربلاء !! اللويزي : الحلبوسي سرب الفيديو الخاص بجلسة البرلمان .. لمجاملة الامريكان ترامب: أي رد فعل إيراني على اغتيال سليماني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة النزاهة: الحكم بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارت ردا على صحيفة ايرانية..حكومة اقليم كردستان تنفي صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني واشنطن بوست : الادارة الامريكية بدات بنقاشات اولية لاعداد عقوبات على العراق محتجّون : نحذّر من تجاهل مطالبنا شركة شيفرون الامريكية تجلي موظفيها من العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 12:01 م

شهد شاهد من اهلها: لولا الحضور الشيعي لما صدر قرار البرلمان بشأن القوات الاجنبية

النصر

اكد عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني :" ان قرار البرلمان الأخير بشأن التواجد الأمريكي لم يكن ليمرر لولا حضور الطبقة السياسية الشيعية في البرلمان ".

وقال الحمداني في تصريح صحفي :" ان  رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يقدم نفسه على انه متعاون مع القوات الامنية والحشد الشعبي ، لكن في حقيقة الأمر هو يمارس نشاطاته مع كردستان وواشطن". 

واضاف :" ان  الحلبوسي كان حاضرا في البرلمان ليبين انه مع الحشد الشعبي ومع القوات الامنية ، ولكن زيارته الاخيرة الى كردستان وواشنطن تبين انه مستمر بعلاقاته السرية والمشبوهة معهما "، على حد تعبيره . 

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

ترامب: أي رد فعل إيراني على اغتيال سليماني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة 07 كانون الثاني 2020 02:45 م

مسرور بارزاني

ردا على صحيفة ايرانية..حكومة اقليم كردستان تنفي صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني 07 كانون الثاني 2020 02:39 م

واشنطن بوست

واشنطن بوست : الادارة الامريكية بدات بنقاشات اولية لاعداد عقوبات على العراق 07 كانون الثاني 2020 02:34 م

تظاهرات

محتجّون : نحذّر من تجاهل مطالبنا 07 كانون الثاني 2020 02:30 م

السفارة الأمريكية في الرياض

السفارة الأمريكية في الرياض تحذر من إمكانية وقوع هجمات بطائرات دون طيار 07 كانون الثاني 2020 02:01 م

عبد المهدي

خبير قانوني: لا يمكن لعبد المهدي إخراج القوات الأمريكية من العراق 07 كانون الثاني 2020 12:05 م

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية تكشف سبب تعديل قانون التقاعد الموحد 07 كانون الثاني 2020 11:58 ص

انعام-الخزعلي-780x470

سائرون : سنطالب واشنطن بمئات المليارات من الدولارات ! 07 كانون الثاني 2020 11:55 ص

التعليقات