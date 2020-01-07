المالية النيابية تكشف سبب تعديل قانون التقاعد الموحد

كشفت اللجنة المالية النيابية عن سبب التعديل الثاني لمشروع قانون التقاعد الموحد، مؤكدة :" ان بعض السفراء والأطباء والاساتذة تقدموا بطلب تعديل فقرة شرط العمر".



وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان عددا كبيرا من السفراء والأطباء والاساتذة الجامعيين وغيرهم من الشرائح الأخرى، تقدموا بطلب تعديل فقرة العمر ".



واضاف الصفار :" ان احالة الكوادر المختصة الى التقاعد في وقت مبكر ، خسارة كبيرة للعراق"، لافتا الى :" ان هناك طلبات نيابية ومقترحات لاعادة تعديل فقرة شرط العمر لهذه الشرائح في قانون التقاعد ".



واشار الى :" ان اللجنة المالية النيابية تنظر حاليا في طلبات ومقترحات النواب لتضمينها في التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد ".

ف.ا