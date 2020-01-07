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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 11:58 ص

المالية النيابية تكشف سبب تعديل قانون التقاعد الموحد

المالية-النيابية (1)

 كشفت اللجنة المالية النيابية عن سبب التعديل الثاني لمشروع قانون التقاعد الموحد، مؤكدة :" ان بعض السفراء والأطباء والاساتذة تقدموا بطلب تعديل فقرة شرط العمر". 

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان عددا كبيرا من السفراء والأطباء والاساتذة الجامعيين وغيرهم من الشرائح الأخرى،  تقدموا بطلب تعديل فقرة العمر ".

واضاف الصفار :" ان احالة  الكوادر المختصة الى التقاعد في وقت مبكر ، خسارة كبيرة للعراق"، لافتا الى :" ان هناك طلبات نيابية ومقترحات لاعادة تعديل فقرة شرط العمر لهذه الشرائح في قانون التقاعد ". 

واشار الى  :" ان اللجنة المالية النيابية تنظر حاليا في طلبات ومقترحات النواب لتضمينها في  التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد ". 

 

ف.ا

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