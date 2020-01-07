بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الزوراء يؤجل معسكره التركي .. لاسباب مالية وحشية سليماني في قتل المدنيين بالشرق الأوسط.. واغتياله قصم ظهر إيران القبض على متهم بـ " النزاهة " في كربلاء !! اللويزي : الحلبوسي سرب الفيديو الخاص بجلسة البرلمان .. لمجاملة الامريكان ترامب: أي رد فعل إيراني على اغتيال سليماني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة النزاهة: الحكم بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارت ردا على صحيفة ايرانية..حكومة اقليم كردستان تنفي صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني واشنطن بوست : الادارة الامريكية بدات بنقاشات اولية لاعداد عقوبات على العراق محتجّون : نحذّر من تجاهل مطالبنا شركة شيفرون الامريكية تجلي موظفيها من العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 11:53 ص

نائب : "البناء" ما زال يواصل التحركات لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء

الفتح-1

اكد النائب عن تحالف "الفتح" عدي الشعلان، :" ان تحالف البناء مازال يواصل تحركاته لحسم منصب رئيس الوزراء واختيار شخصية من مجموعة مرشحين لشغل هذا المنصب". 

وقال الشعلان في تصريح صحفي :" ان  تقديم الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء الجديد، سيكون بعد المشاورات والتباحث مع الكتل الاخرى بشأن عدد من المرشحين لاختيار احدهم وتقديمه الى رئيس الجمهورية لتكليفه بمهمة رئاسة الحكومة الجديدة". 

واوضح :" ان المشاورات مازالت جارية وقد تحسم خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه، خاصة ان البلد بحاجة الى رئيس وزراء جديد من اجل تنفيذ القرارات التي اتخذها البرلمان بشأن الوجود الاميركي داخل العراق".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

ترامب: أي رد فعل إيراني على اغتيال سليماني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة 07 كانون الثاني 2020 02:45 م

مسرور بارزاني

ردا على صحيفة ايرانية..حكومة اقليم كردستان تنفي صلة رئيس الحكومة بعملية اغتيال سليماني 07 كانون الثاني 2020 02:39 م

واشنطن بوست

واشنطن بوست : الادارة الامريكية بدات بنقاشات اولية لاعداد عقوبات على العراق 07 كانون الثاني 2020 02:34 م

تظاهرات

محتجّون : نحذّر من تجاهل مطالبنا 07 كانون الثاني 2020 02:30 م

السفارة الأمريكية في الرياض

السفارة الأمريكية في الرياض تحذر من إمكانية وقوع هجمات بطائرات دون طيار 07 كانون الثاني 2020 02:01 م

عبد المهدي

خبير قانوني: لا يمكن لعبد المهدي إخراج القوات الأمريكية من العراق 07 كانون الثاني 2020 12:05 م

النصر

شهد شاهد من اهلها: لولا الحضور الشيعي لما صدر قرار البرلمان بشأن القوات الاجنبية 07 كانون الثاني 2020 12:01 م

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية تكشف سبب تعديل قانون التقاعد الموحد 07 كانون الثاني 2020 11:58 ص

التعليقات