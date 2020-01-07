نائب : "البناء" ما زال يواصل التحركات لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء



اكد النائب عن تحالف "الفتح" عدي الشعلان، :" ان تحالف البناء مازال يواصل تحركاته لحسم منصب رئيس الوزراء واختيار شخصية من مجموعة مرشحين لشغل هذا المنصب".



وقال الشعلان في تصريح صحفي :" ان تقديم الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء الجديد، سيكون بعد المشاورات والتباحث مع الكتل الاخرى بشأن عدد من المرشحين لاختيار احدهم وتقديمه الى رئيس الجمهورية لتكليفه بمهمة رئاسة الحكومة الجديدة".



واوضح :" ان المشاورات مازالت جارية وقد تحسم خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه، خاصة ان البلد بحاجة الى رئيس وزراء جديد من اجل تنفيذ القرارات التي اتخذها البرلمان بشأن الوجود الاميركي داخل العراق".



ف.ا