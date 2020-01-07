محمود عثمان : التصويت على اخراج القوات الامريكية ستكون مردوداته سلبية



انتقد السياسي المخضرم محمود عثمان تصويت مجلس النواب على اخراج القوات الامريكية من العراق .



وقال عثمان في تصريح صحفي :" ان تصويت مجلس النواب على اخراج القوات الاميركية ستكون له مردودات سلبية على العراق بنحو عام والاكراد بنحو خاص، لان للعراق اتفاقيتين مع الولايات المتحدة، وان الغاءهما لا يكون من طرف واحد انما من الجانبين" .



واضاف :" على الاكراد ان يعملوا على تحقيق الامن والاستقرار في العراق ، والاسراع بالاسهام في اختيار رئيس وزراء جديد يكون مهنيا وكفوءا لادارة المرحلة الانتقالية، وابعاد العراق عن ساحة الصراع الاميركي الايراني ".



واعلن النائب السابق دعمه لعدم مشاركة الاكراد في جلسة البرلمان، التي وصفها بانها :" عقدت تحت تهديد من بعض الفصائل لأعضاء ورئيس مجلس النواب ".



ف.ا