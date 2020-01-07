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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 11:34 ص

البنك المركزي: قادرون على كبح أي ارتفاع بسعر الدولار في الأسواق المحلية

البنك المركزي العراقي

اكد البنك المركزي العراقي انه قادر على كبح اي ارتفاع بسعر الدولار في الاسواق المحلية، .

وقال مدير عام دائرة العمليات المالية وادارة الدين، محمود داغر، في حديث صحفي: ان “البنك قادر على كبح اي ارتفاع في اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية” مبينا ان “ما يحدث الآن من ارتفاع طفيف بأسعار الدولار، الذي هو غير مؤثر، ناجم عن توقعات وتفسيرات وتبريرات ناتجة عن طبيعة التصريحات السياسية، وموقف مجلس النواب الاخير”. 

واكد داغر ان “البنك مستعد لتلبية اي طلب في السوق، وبأية كمية من الدولارات التي يحتاجها، وهذه هي سياسة البنك التي تقوم على التغطية المستمرة لكل الطلبات الخاصة بالاستيرادات او الطلبات النقدية، وسيستمر على ذلك”.

وتابع ان “البنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي وبقية البنوك الاخرى، التي تتواجد فيها احتياطياتنا من العملة، لا تتأثر بشكل كبير بالسياسة” لافتا الى ان “البنك يمتلك من الارصدة التي تستطيع تلبية أية كمية مطلوبة من الدولار وحتى زيادة ضخ العملة إذا اقتضى الامر ذلك”.

ف.ا
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