وزير الدفاع الأمريكي: لا يوجد لدينا خطط للانسحاب من العراق

أعلن وزير الدفاع الاأمريكي مارك أسبر، أمس الإثنين، أنه لا يوجد لدى بلاده خطط للانسحاب من العراق.

ونقلت وكالة رويترز عن إسبر قوله ان “فريقه يحاول معرفة المزيد عن رسالة الانسحاب من العراق”.

وأضاف “لا يوجد لدينا خطط للأنسحاب”، مشيرا الى ان “الامر قد يكون عن أعادة انتشار وليس الأنسحاب”.

وأنتشرت رسالة لقوات المشاة البحرية الامريكية “المارينز”، ابلغت فيها قيادة العمليات المشتركة بانها ستقوم بأنسحاب آمن وكفوء من العراق خلال الايام والاسابيع القادمة.



فيما أعلنت وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون” أنها لا يمكن تأكيد صحة رسالة الانسحاب من العراق.

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