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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 كانون الثاني 2020 11:22 ص

اللجنة المالية البرلمانية تؤكد التزام العراق باتفاقية الاطار الستراتيجي العراقية - الامريكية

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أكدت اللجنة المالية البرلمانية، التزام العراق باتفاقية الاطار الستراتيجي ( العراقية - الامريكية ) التي اقرت سنة(٢٠٠٨) مشيرا الى انها مازالت سارية المفعول .

 وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في بيان" ان اتفاقية الإطار الاستراتيجي ( العراقية - الامريكية ) التي اقرت سنة ٢٠٠٨ مازالت سارية المفعول و نحن ملتزمون بها و لن تتأثر بالقرار الذي صدر من البرلمان يوم امس كونه ركز على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي فقط و بجدول زمني تعده الحكومة العراقية وفق جاهزية قواتنا المسلحة وتقديرات القيادة العامة و بالتنسيق مع تلك الدول بما لا يوثر على طبيعة علاقاتنا معها".

وأضاف الجبوري"  ان مهمة وجود هذه القوات قد انتهى بعد القضاء على دولة الخرافة الداعشية،  لذا لا قلق من أي تدهور في الوضع الاقتصادي".

وتابع"  نحن على تواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع و حريصون على الابقاء على العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة ، و بما يخدم مصلحة بلادنا من الناحية الامنية و الاقتصادية ، لاسيما ان هنالك عقودا استثمارية كبيرة بين البلدين في قطاعات مهمة و ستراتيجية تمس الاقتصاد و الحياة اليومية للمواطن العراقي".

ف.ا
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